Во время драки в Дагестане ранен полицейский

Махачкала, , 11:34 — REGNUM В Дагестане получил ранения сотрудник полиции, попытавшийся предотвратить драку. В него выстрелил один из участников конфликта, который сразу после этого скрылся с места преступления, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел вчера, 29 октября, в городе Дербенте. Трое сотрудников полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, стали свидетелями конфликта между тремя молодыми людьми. Полицейские кинулись разнимать дерущихся, но в этот момент один из них выстрелил в стражей порядка. Две пули попали в одного из полицейских.

Стрелявший сбежал с места происшествия, а двоих других участников драки удалось задержать и доставить в отдел полиции. В настоящее время злоумышленника ищут. Устанавливается оружие, из которого были произведены выстрелы. Полиция города Дербента переведена на усиленный режим несения службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года был ранен сотрудник полиции, пытавшийся разнять драку в Кизилюртовском районе Дагестана. Инцидент произошел в одном из кафе в селе Султанянгиюрт. Зачинщиками драки стали нетрезвые посетители кафе.

Прибывшие на место по вызову полицейские стали выяснять обстоятельства конфликта, но тут один из его участников кинулся на стража порядка с ножом, ранив его. Получивший травмы полицейский успел выстрелить в нападавшего, ранив его в ногу.

В 2014 году для предотвращения массовой драки со стрельбой в парке города Махачкала, в которой получили ранения два человека, полицейскому пришлось применить табельное оружие. Один из участников потасовки, который пытался выстрелить в сотрудников полиции, был ранен в ногу.

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