Еще две области на Украине столкнулись с африканской чумой свиней

Киев, , 11:26 — REGNUM Две вспышки вируса африканской чумы свиней (АЧС) были зафиксированы 25октября на Украине, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, первый случай заражения вирусом АЧС произошел в Одесской области в личном подсобном хозяйстве местного жителя. У него заболели и погибли свиньи, по данным лабораторных исследований был обнаружен вирус АЧС.

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Второй случай произошел в Полтавской области, где был обнаружен мертвый кабан. Исследования также подтвердили, что причиной смерти животного послужил вирус АЧС.

Все исследования проводились в государственном научно-исследовательском институте Украины лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы. Местными администрациями были предприняты меры по локализации вируса АЧС.

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Напомним, на Украине уже несколько областей столкнулись с вирусом АЧС — Закарпатская, Ровенская и Днепропетровская. При этом заболевание быстро распространяется. Так, в 2014 году на Украине зафиксировали 16 случаев заражения вирусом АЧС, а в 2016 году — 91 случай заражения.

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