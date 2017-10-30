На борту разбившегося у берегов Норвегии вертолёта был уроженец Валдая

Великий Новгород, , 10:58 — REGNUM На борту вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение недалеко от архипелага Шпицберген, находился уроженец Валдая Николай Фатеев — научный сотрудник ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, он летел на вертолёте вместе с двумя коллегами по институту.

В Валдае сейчас проживает мать Николая Фатеева. Она работает врачом-бактериологом в Валдайской областной психоневрологической больнице.

«Мы знаем о случившемся и поддерживаем нашего врача. В той части, в которой это необходимо, правительство области окажет помощь», — заявила руководитель департамента здравоохранения Новгородской области Галина Михайлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский вертолет Ми-8, на борту которого были восемь человек, пропал без вести у берегов Норвегии 26 октября. Он совершал полет из законсервированного поселка Пирамида на Шпицбергене в действующий поселок Баренцбург. 29 октября власти Шпицбергена подтвердили обнаружение обломков вертолета Ми-8 в море неподалеку от мыса Хеер, на глубине около 200 метров недалеко от островов. 29 октября на архипелаг для участия в поисковой операции прибыл отряд российских спасателей. По факту крушения вертолёта Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.

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