Уголовное дело заведено по факту захвата в/ч в Одессе

Одесса, Украина, , 10:51 — REGNUM Уголовное дело заведено в отношении лиц, попытавшихся захватить одесскую воинскую часть А3571 (военный аэродром «Школьный»), сообщает 30 октября УНИАН.

Правонарушение регламентируется ч. 2 ст. 418 УК Украины и касается нарушения уставных правил караульной службы лицом, входящим в состав караула.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная служба правопорядка отреагировала на информацию из Одессы о том, что 29 октября на территорию воинской части А3571, проникли лица, представлявшие одесский ТРЦ «CityCenter», общим количеством около 40 человек.

Люди в балаклавах частично демонтировали ограждение, и увезли имущество военного объекта, принадлежащее в/ч А3571 (военному аэродрому). На место происшествия отправились следователи военной прокуратуры Украины.

Работники надзорных органов пообещала оценить с точки зрения закона действия военнослужащих, а также командования части, «не отреагировавшим на произошедшее», кроме того, следователи пообещали разобраться с действиями представителей бизнесменов, частично демонтировавших ограду на территории воинской части.

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Напомним, 29 октября начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило заявил «Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов у этой организации нет на какие-либо действия на территории этого объекта», добавив, что в настоящее время захват остановлен: Поскольку на этой территории находятся объекты ВСУ, военные будут охранять ее, сообщил начальник пресс-центра ВСУ.

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Позже Руслан Форостяк, советник главы Национальной полиции по Одесской области, заявил, что не было никакой попытки «рейдерского захвата», а было развитие конфликта, «длящегося уже давно». Конфликт, по словам советника, возник между командованием части и «разными дельцами» из-за земельного участка, на котором базируется воинская часть.

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