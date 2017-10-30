В Самарской области с рельс сошли цистерны с дизельным топливом

Самара, , 10:24 — REGNUM В Самарской области в районе железнодорожной станции Водинская Красноярского района на отводном пути с рельс сошли пять цистерн с дизельным топливом. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, повреждение контактных линий и возгорания топлива не произошло, на движении поездов данная ситуация не повлияла.

ЧП случилось 29 октября около 02:40. На место происшествия была направлена оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, оперативная группа поисково-спасательного отряда противопожарной службы, пожарные подразделения и пожарный поезд.

«Пострадавших нет. К ликвидации аварии привлечено 43 человека, 13 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Ремонтно-восстановительная бригада ОАО «РЖД» восстанавливает отводной путь.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Саратовском регионе в сентябре прошлого года произошло крушение железнодорожного состава с зерном. На перегоне Петровск — Аткарск вагоны сошли с рельс, два вагона с зерном упали в реку Березовка. Пострадавший участок дороги является однопутным и неэлектрифицированным, движение пассажирских поездов на нем не осуществляется.

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