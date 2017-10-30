СМИ: Правоохранители расследуют смерть инженера корпорации «Рубин»

Ногинск, Московская область, , 10:22 — REGNUM В Подмосковье обнаружен труп мужчины, который как предполагается, являлся сотрудником авиационной корпорации «Рубин», передает 30 октября РЕН-ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, тело 43-летнего мужчины обнаружено в собственном в Ногинском районе 28 октября. Предположительно, инженер покончил жизнь самоубийством.

Детали происшествия предстоит выяснить следствию. На данный момент правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели мужчины.

Ранее в Московской области в результате отравления сероводородом погибли работники водоканала, их тела были обнаружены в одном из канализационных колодцев.

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