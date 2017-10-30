Понедельник, 30 Октября 2017 года
11:25:18 МСК

СМИ: Правоохранители расследуют смерть инженера корпорации «Рубин»

Происшествия

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством

Ногинск, Московская область, 30 октября 2017, 10:22 — REGNUM  В Подмосковье обнаружен труп мужчины, который как предполагается, являлся сотрудником авиационной корпорации «Рубин», передает 30 октября РЕН-ТВ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, тело 43-летнего мужчины обнаружено в собственном в Ногинском районе 28 октября. Предположительно, инженер покончил жизнь самоубийством.

Детали происшествия предстоит выяснить следствию. На данный момент правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели мужчины.

Ранее в Московской области в результате отравления сероводородом погибли работники водоканала, их тела были обнаружены в одном из канализационных колодцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье работники водоканала погибли от отравления сероводородом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самоубийства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить