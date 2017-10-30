Украинские силовики за сутки восемь раз обстреляли позиции ЛНР

Луганск, , 09:56 — REGNUM В Луганске зафиксировали еще восемь случаев нарушения «режима тишины» — киевские силовики обстреляли из тяжелых видов вооружений позиции народной милиции республики в поселках Славяносербск и Фрунзе, передает 30 октября «Луганский информационный центр».

Обстрелам также подверглись районы сел Хорошее, Калиново-Борщеватое, Калиновка и Желобок.

«Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Ежедневные обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, несмотря на достигнутые осенью 2014 года соглашения по соблюдению «режима тишины». В соответствии с Минскими соглашениями тяжелая техника должна быть отведена от линии разграничения, однако, несмотря на это, крупнокалиберные орудия, минометы и орудия танков продолжают использоваться Киевом.

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