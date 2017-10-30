На Алтае вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, есть пострадавшие

Барнаул, , 09:43 — REGNUM В Алтайском крае сотрудники полиции задержали жителя Барнаула, открывшего стрельбу по людям в одной из квартир города, сообщает 30 октября пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

«Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали жителя Барнаула, открывшего стрельбу в двух мужчин и женщину в квартире по ул. 40 лет Октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое потерпевших были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, с места происшествия преступник скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стрелок был обнаружен и обезврежен при попытке вооруженного сопротивления. У мужчины изъяли более 100 патронов.

По факту произошедшего проводится проверка, следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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