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В аэропорту «Шереметьево» нашли судью КХЛ с пробитой головой

Происшествия

Комаров находится в больнице и в ближайший месяц не будет работать на матчах чемпионата

В аэропорту «Шереметьево» нашли судью КХЛ с пробитой головой
Иллюстрация: Syl.ru
Шереметьево

Москва, 30 октября 2017, 09:18 — REGNUM  Известный российский судья Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Павел Комаров был найден с пробитой головой в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщает портал «Чемпионат.com».

По данным издания, инцидент произошел днем 27 октября. Арбитр летел после матча из Риги домой в Нижний Новгород и во время пересадки в Москве был обнаружен без сознания уже после того, как его самолет вылетел. Комарова доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, сейчас судья находится в больнице и в ближайший месяц не будет работать на матчах чемпионата, угрозы жизни и здоровью нет.

«Информации о том, что именно произошло, мы не обладаем. Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры», — добавил он.

По информации жены арбитра, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, полученную, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове.

В настоящий момент сотрудники Управления на транспорте по Центральному федеральному округу проводят комплекс мер, направленный на установление произошедшего и причастных к этому лиц.

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