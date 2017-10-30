«Были драки»: в Югре фитнес-клубы проверяют паспорта и данные клиентов

Сургут, Югра, , 08:42 — REGNUM В Сургуте раздувается очередной межнациональный инцидент. Двое жителей города выложили в соцсети ролик с претензией: якобы некая служба безопасности воспрепятствовала их занятиям в фитнес-клуб Platinum, который находится в торговом центре «Богатырь», сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Мы хотели записаться в тренажерный зал. Но, по ходу, лицом не вышли. Служба безопасности потребовала паспорта, отсканировала. Сказали, что в течение десяти дней будут принимать решение», — сетуют молодые люди с видео.

Молодые люди отмечают, что они — граждане России. В тренажерный зал они хотели записаться, чтобы бросить курить. Отметим, видео «Как записаться в тренажерный зал, если ты лицо кавказской национальности» появилось ночью 28 октября и набрало по югорским пабликам сети «ВКонтакте» уже десятки тысяч просмотров.

Молодым людям комментаторы предложили обратиться в суд, найти другой тренажерный зал и не зацикливаться на национальном вопросе. Кое-кто отметил, что таким образом ведется антиреклама от конкурентов, или, наоборот, идет некорректная «раскрутка» клуба, по принципу рекламы на конфликте, как было с фильмом «Матильда», который, кстати, не вызвал ни интереса, ни ажиотажа в Югре.

«Первое, что надо сделать — это побриться», — пишут сургутяне, намекая на неопрятный вид жалобщиков с ролика.

Управляющая фитнес-клуба Platinum Анастасия Анчугова в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что руководство клуба на протяжении многих лет пропускает клиентов через горнило службы безопасности. Причем поступают с клиентами таким образом не только в Platinum, но и в других спортивных клубах, где ведется запись на овладение боевыми искусствами. Национальность в данном вопросе точно не имеет значения.

«В нашем клубе занимаются люди разных национальностей, разных слоев. Есть зона боевых искусств, группа в большинстве состоит из людей кавказской национальности. Почему им могли отказать — может быть, потому что они вели себя как-то агрессивно с администраторами или менеджерами клуба. У нас было очень много разных ситуаций, были драки. Если человек неадекватно себя ведет при простом общении, мы вправе взять копию паспорта, чтобы узнать информацию, что было в его прошлом», — заявила Анастасия Анчугова.

Напомним, национальные вопросы в Сургуте остро зазвучали после резни возле торгового центра 19 августа 2017 года. Безработный уроженец Дагестана напал среди бела дня в центре города сперва с топором, потом с ножом на прохожих. Пострадали восемь человек. Нападавшего пришлось ликвидировать.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Далее ответственность за сургутскую резню взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После трагедии в Ханты-Мансийском автономном округе обратили пристальное внимание на межнациональные отношения. В бюджете ХМАО появились новые отдельные строки «Миграционная политика» и «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». На эти цели в 2018 году запланировано потратить 134 млн казенных рублей.

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