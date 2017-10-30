МЧС РФ обследует дно моря на месте крушения Ми-8

Баренцбург, Норвегия, , 08:37 — REGNUM Спасатели МЧС России обследуют дно моря у Шпицбергена в ходе поисков вертолета Ми-8, потерпевшего крушение недалеко от архипелага, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Обследовать дно будут при помощи телеуправляемого подводного аппарата. Это необходимо для того, чтобы определить способ поднятия вертолета.

«Для этого необходимо обследовать сам вертолет и характер дна вокруг него, понять его точное местоположение», — пояснил руководитель группировки в зоне ЧС Евгений Саидов.

Сообщается, что всё оборудование уже подготовлено. Специалисты на борту предоставленного Норвегией судна «Поларсюссель» имеют большой опыт в подобных происшествиях. Работы будут проводить с учетом погоды.

В свою очередь, губернатор Шпицбергена Свальбарда Керстин Ашхолт отметила, что все работы будут проводиться на усмотрение сотрудников МЧС России.

Напомним, российский вертолет Ми-8 пропал без вести вблизи Шпицбергена 26 октября. На борту находились восемь человек. Спасатели предполагают, что вертолет мог упасть примерно в 2 км от Шпицбергена.

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