Неизвестные открыли огонь во время футбольного матча в Мексике, есть жертвы

Мехико, , 08:42 — REGNUM В Мексике неизвестные вооруженные люди открыли огонь во время футбольного матча, погибли два человека, сообщает MVC Noticias.

По данным издания, инцидент произошел в городе Чильпансиного (штат Герреро) днем 29 октября. Четверо вооруженных людей открыли огонь по зрителям и игрокам любительского футбольного матча.

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В результате нападения три человека пострадали, двое из них скончались, состояние третьего пострадавшего оценивается как тяжелое.

Отмечается, что преступники скрылись, в настоящий момент полиция ведет их поиски. Информации о возможных причинах произошедшего пока нет.

Напомним, штат Герреро является самым опасным регионом Мексики. По официальным данным, с января по сентябрь 2017 года в регионе было зарегистрировано 1,72 тыс. убийств. В частности, это связано с войной преступных группировок за контроль над перевозкой наркотиков в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в результате столкновения между двумя враждующими группировками в тюрьме Акапулько (штат Герреро) погибли 28 заключенных, трое ранены. По данным лондонского аналитического центра стратегических исследований, Мексика находится на втором месте в мире по уровню насилия после Сирии и перед Афганистаном.

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