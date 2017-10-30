Число жертв урагана «Герварт» в Европе увеличилось до шести человек

Берлин, , 08:17 — REGNUM Жертвами урагана «Герварт», обрушившегося на Европу, стали по меньшей мере шесть человек, сообщает Reuters.

По данным издания, из-за рухнувших деревьев два человека погибли в Чехии и Польше, около тысячи жителей двух стран остались без электричества.

Еще два человека погибли из-за вызванных ураганом наводнений в федеральных землях Германии Саксония и Мекленбург. В результате разгула стихии было приостановлено движение поездов по многим направлениям.

Отмечается, что «Герварт» обрушился на Германию в ночь на 29 октября. Порывы ветра достигали до 50 м/с. Из-за упавших деревьев было прервано электроснабжение и движение поездов, перекрыты автострады.

Кроме того, последствия урагана устраняют в Австрии, Словакии, Венгрии и Швейцарии. Так, в горных районах обильно выпал снег, в результате чего попадали деревья. Движения автотранспорта на некоторых участках дороги были перекрыты.

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