Захват военного аэродрома под Одессой: разбирательство продолжится

Одесса, Украина, , 08:15 — REGNUM Следователи из военной прокуратуры Одесского гарнизона держат на контроле ход досудебного разбирательства по делу о событиях на территории военного городка в Одесской области, сообщает 30 октября пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Военная служба правопорядка отреагировала на информацию из Одессы о том, что 29 октября на территорию военного городка №10, где базируется украинская военная часть А3571 (военный аэродром «Школьный»), проникли представители одесского торгово-развлекательного центра «CityCenter», числом около 40 человек, которые частично демонтировали и перенесли забор военного объекта и вывезли с него имущество, принадлежащее военному аэродрому, по согласованию с военнослужащими. На место происшествия немедленно выехала следственная группа прокурорских работников.

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По сведениям, опубликованным на сайте пресс-службы, военная прокуратура региона пообещала дать правовую оценку «действиям военнослужащих воинской части из состава военной охраны и командования части, не отреагировавшим на произошедшее», а также пообещала разобраться с действиями представителей частных предпринимателей, которые установили металлическую ограду на территории военного городка.

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По результатам следственных действий, военная прокуратура Южного региона Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил караульной службы, совершенное в условиях особого периода). Сообщается также о том, что «безотлагательно» начато проведение досудебного расследования.

Напомним, 29 октября начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило заявил о том, что совершена попытка рейдерского захвата воинской части в Одессе «неизвестными злоумышленники в балаклавах».

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Позже Руслан Форостяк, советник главы Национальной полиции по Одесской области, сообщил, что речь идет не попытке «рейдерского захвата», а об следствии давно идущего конфликта из-за земли между командованием части и «разными дельцами». Советник заявил, что на прилегающей к объекту территории застройщиком ведутся строительные работы, оформленные всеми необходимыми документами.

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