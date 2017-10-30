СМИ: В Красноярске стена здания обрушилась на рабочего

Красноярск, , 08:09 — REGNUM В Красноярке у неэксплуатируемого здания обрушилась деревянная стена и насмерть задавила рабочего. На данный момент на месте происшествия работает 17 спасателей и 4 единицы техники, сообщает 30 октября ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По предварительной версии, обрушение произошло в Октябрьском районе на ул. Лесной (остановка «Сосны»), в результате пострадали два человека. Позже представитель пресс-службы главного управления МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов подтвердил журналистам факт инцидента.

«Происшествие произошло сегодня утром по адресу ул. Лесная, 130. Это территория бывшего пионерского лагеря. Пока не известно, что сейчас это за здание и кому оно принадлежит. Наши сотрудники начали выяснять», — сказал Якимов.

В Краевом министерстве здравоохранения сообщили, что один из пострадавших скончался до приезда врачей. При этом его пол до настоящего момента неизвестен. Второй мужчина был доставлен в один из стационаров Красноярска.

Ранее в Красноярске был задержан депутат городского совета, подозреваемый в мошенничестве на 11 млн рублей.

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