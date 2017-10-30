В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

Петропавловск-Камчатский, , 07:50 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на улице Тундровая застрелили медведя, бродившего возле частных жилых домов. Об этом сообщили РАИ «Камчатка-Информ» в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

«Зверь, представлявший угрозу для людей, ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 30 октября в полицию поступили сразу несколько сообщений от граждан о том, что в районе улицы Тундровой в Петропавловске-Камчатском замечен медведь. В социальных сетях появилось короткое видео, на котором видно, как «лесной гость» бродит по огороду рядом с одним из домов.

На место экстренно выехали сотрудники Росгвардии.

Читайте также: На Камчатке выводят формулу медвежьего гостеприимства