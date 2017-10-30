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В Петропавловске-Камчатском у жилых домов застрелили медведя

Происшествия

«Зверь, представлявший угрозу для людей, ликвидирован»

Петропавловск-Камчатский, 30 октября 2017, 07:50 — REGNUM  В Петропавловске-Камчатском на улице Тундровая застрелили медведя, бродившего возле частных жилых домов. Об этом сообщили РАИ «Камчатка-Информ» в агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.

«Зверь, представлявший угрозу для людей, ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром 30 октября в полицию поступили сразу несколько сообщений от граждан о том, что в районе улицы Тундровой в Петропавловске-Камчатском замечен медведь. В социальных сетях появилось короткое видео, на котором видно, как «лесной гость» бродит по огороду рядом с одним из домов.

На место экстренно выехали сотрудники Росгвардии.

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