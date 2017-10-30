Житель Сиднея планировал устроить теракт

Сидней, Австралия, , 07:38 — REGNUM 20-летний житель Сиднея Тамим Хайя признал себя виновным в подготовке теракта в Австралии, передает SBS. 30 октября он предстал перед сиднейским судом.

Австралийская полиция задержала предполагаемого террориста в мае 2016 года. Как сообщил заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Кэтрин Берн, арестом правоохранители предотвратили теракт, который «возможно, был бы неизбежным».

По данным полиции, подсудимый намеревался взорвать одно из зданий в Сиднее.

В феврале 2016 года Хайя хотел улететь в Сирию и там примкнуть к террористам, однако сотрудники погранслужбы международного аэропорта Сиднея не позволили ему покинуть Австралию и аннулировали загранпаспорт.

Если подсудимого признают виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл заявил, что правительство разработало меры по защите мест массового скопления людей от терроризма. Согласно новой стратегии, к обеспечению безопасности будут привлекаться не только силовые структуры, но и муниципальные власти и предприниматели.

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