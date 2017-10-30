В Татарии из-за ДТП разлилось 400 литров нефти

Казань, , 05:07 — REGNUM В Тукаевском районе Татарии опрокинулся нефтевоз. Произошла утечка 400 литров нефти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла вечером 29 октября. Автомобиль «КамАЗ» с полуприцепом-цистерной, где находилась сырая нефть, перевернулся. Водитель госпитализирован в больницу Набережных Челнов.

Из поврежденной цистерны вылилось 400 литров нефти. Спасатели предотвратили дальнейшую утечку.

Отмечается, что образовавшееся нефтяное пятно имеет размеры 3×5 метров. Угроза попадания нефти в водоемы отсутствует.

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