В США столкнулись пикап и карета, погибли трое детей

Лансинг, США, , 04:13 — REGNUM Три ребенка погибли в американском штате Мичиган в ДТП с участием автомобиля и прогулочной кареты, запряженной лошадьми. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трагедия произошла городе Шеридан утром 29 октября. В прогулочной карете находилось девять детей, когда в нее врезался пикап.

Смертельные травмы получили дети 7, 9 и 12 лет. Остальные шестеро госпитализированы, медики оценивают их состояние как критическое.

Управлявший пикапом мужчина не пострадал. Причины ДТП устанавливает следствие, версии об алкогольном или наркотическом опьянении водителя уже отброшены.

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