Японский судовладелец нарушает права вьетнамских моряков — РПСМ

Владивосток, , 07:02 — REGNUM Инспекторы Российского профсоюза моряков (РПСМ) в ходе проверки японского сухогруза «Oriental Ruby» (флаг Кипра) выявили нарушения прав вьетнамских моряков. Судовладельцу — японской компании First Marine Service CO LTD — РПСМ, являющийся аффилированным членом ITF (Международного морского профсоюза), направил предупреждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Экипаж состоит из 18 вьетнамских моряков и капитана из Южной Кореи. На борту имеются все необходимые документы. Однако моряки не знают, на какую сумму они застрахованы в случае смерти. В индивидуальных контрактах эта информация тоже не прописана. Зарплата матроса составляет 1121$, капитана — 6321$. Если бы на судне был коллективный договор Международного профсоюза, заработок моряков был бы намного больше. К тому же, судно ходит под «удобным» флагом. Коллективного договора нет. И если моряки, не дай Бог, попадут в критическую ситуацию, то будет непонятно — к кому им обращаться. Ведь в пресловутой системе «удобных флагов» исчезает связь между судном и государством, флаг которого оно носит. Поэтому мы приняли решение направить судовладельцу нотис о необходимости заключения договора с профсоюзом», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2017 года в России действуют поправки к Международной Конвенции «О труде в морском судоходстве», согласно которым все моряки, выходящие в море на любом судне, должны быть застрахованы на случай смерти, утраты трудоспособности, невыплаты заработной платы, а также возникновения необходимости репатриации на родину.

Международный документ подписан президентом России Владимиром Путиным и обязателен к исполнению. Между тем, далеко не все судовладельцы, даже из числа тех, чьи суда ходят под государственным флагом России, исполняют требования документа. В РПСМ выражают недоумение: почему власти российских портов прекрасно осведомленные о действии поправок к Конвенции, выпускают такие суда в море.