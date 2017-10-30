«Захват» воинской части в Одессе — видео

Одесса, Украина, , 03:35 — REGNUM Видеозапись инцидента возле воинской части в Одессе, якобы подвергшейся рейдерскому захвату, опубликована в Сети. Ролик доступен для просмотра на канале InfoResist в YouTube.

Оператор запечатлел группу людей в масках, собравшихся у забора военного объекта. Один из них отталкивает одетого в камуфляж человека. В кадре присутствует работающий экскаватор.

Напомним, 29 октября начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило сообщил том, что группа неизвестных лиц в балаклавах попыталась осуществить рейдерский захват воинской части в Одессе.

Он отметил, что прибывшие к военному объекту люди выступают как представители торгово-развлекательного центра Citi Center и пояснил, что «захватчики» частично демонтировали забор возле части и вывезли оттуда имущество.

Позже глава Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк опроверг сообщения о рейдерском захвате части, пояснив, что речь идет о давнем конфликте между ее командованием и «разными дельцами».

Как сообщало ИА REGNUM, военная прокуратура Одесского гарнизона начала досудебное расследование инцидента.

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