В Эрбиле предотвращена атака на парламент

Эрбиль, Ирак, , 02:42 — REGNUM Попытка штурма здания парламента Иракского Курдистана предотвращена местными силами безопасности. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Инцидент произошел 29 октября в столице региона Эрбиле. По данным телеканала, внутри здания парламента была слышна стрельба.

В законодательном собрании проходило голосование по закону, оговаривающему распределение полномочий главы региона. Отмечается, что атаку на парламент предприняли сторонники лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани, который объявил о сложении полномочий после 1 ноября.

В июне 2005 года региональный парламент избрал лидера Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуда Барзани главой курдской автономии. В 2009 году Барзани победил на первых в истории Иракского Курдистана прямых президентских выборах. С тех пор его полномочия дважды продлевались.

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