Инцидентом у военной части в Одессе занялась военная прокуратура

Одесса, Украина, , 01:47 — REGNUM Военная прокуратура Одесского гарнизона приступила к досудебному разбирательству после появления сообщений о попытке захвата находящегося в городе военного объекта. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В сообщении ведомства говорится, что сведения об уголовном правонарушении, предварительно квалифицированном как нарушение уставных правил караульной службы, внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи приступили к работе безотлагательно.

В военной прокуратуре отметили, что установлен факт «переноса металлического забора на территории военного городка». Действиям военнослужащих и действиям представителей частных предпринимателей, установивших в пределах военного объекта временное металлическое заграждение, будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября начальник пресс-центра командования Воздушных сил Украины (ВСУ) Роман Юрчило проинформировал о попытке рейдерского захвата воинской части в Одессе. Свои лица неизвестные злоумышленники скрыли балаклавами.

Участники инцидента — примерно 40 человек, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center. Они частично демонтировали забор военного объекта и вывезли оттуда имущество.

Позже советник главы Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк заявил о том, что о попытке рейдерского захвата речь не идет. Инцидент он объяснил давно идущим конфликтом из-за земли между командованием части и «разными дельцами». Форостяк отметил, что на прилегающей к объекту территории ведутся строительные работы, при этом застройщик оформил необходимые документы.

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