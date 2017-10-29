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ВСУ обстреляли школу в ДНР

Происшествия

Гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г

ВСУ обстреляли школу в ДНР
Цукано М.В
Обстрелянная украинскими националистами средняя школа №13 г.Донецка

Донецк, 29 октября 2017, 22:33 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в поселке Александровка на западной окраине Донецка. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил глава администрации поселка Константин Чалый.

«Сегодня (29 октября) с украинских позиций был обстрелян наш поселок, — сказал он. — Боеприпас гранатомета СПГ-9 разорвался в 15 метрах от здания школы».

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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Гражданская война на Украине

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