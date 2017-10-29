Ливень в Калининграде затопил десятки улиц, подвалы домов, больницу и ТЭЦ

Калининград, , 21:30 — REGNUM В Калининградской области за минувшие сутки выпало больше трети месячной нормы, в результате чего произошло массовое подтопление улиц и домов. Вот лишь некоторая хроника происшествий.

— в Калининградском зоопарке поток воды снес забор через ручей Парковый;

— в посёлке Угрюмово обрушился старый немецкий мост;

— подтоплены подвалы городской больницы №2, расположенной на улице Дзержинского, 147 в Калининграде;

— подтоплены подвальные помещения на ТЭЦ-1. Затоплены 11 электронасосов;

— полностью затоплены участки на более чем 30-ти улицах, включая Аллею Смелых, улицу Зои Космодемьянской, Краснокаменной, Портовой, Суворова. Главное управление МЧС России по Калининградской области приведено в режим функционирования «Повышенная готовность». В готовность приведена аэромобильная группировка. Для ликвидации последствий подтоплений привлечено 158 человек и задействовано 20 единиц техники, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Наводнение сменится штормовым ветром, которое ожидается уже завтра, 30 октября. Со второй половины ночи ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с. Калининградские энергетики уже переведены в режим повышенной готовности.