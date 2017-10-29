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Армия Сирии освободила в провинции Хама еще три поселения

Происшествия

«Освобождены три деревни»

Дамаск, 29 октября 2017, 19:56 — REGNUM  Сирийская армия освободила от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) три поселения в провинции Хама. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Сирийская армия продолжает успешно наступать на северо-востоке провинции Хама, — рассказал источник. — Освобождены три деревни».

Отмечается, что в настоящее время саперы ведут работы по разминированию зданий и улиц освобожденных населенных пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 г. в северо-восточной части провинции Хама сирийские войска ликвидировали двух полевых командиров группировки «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Война в Сирии

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