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В Киеве задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом

Происшествия

«Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России»

Киев, 29 октября 2017, 18:26 — REGNUM  В аэропорту «Жуляны» в Киеве задержали гражданина России, который находился в розыске Интерпола. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время оформления пассажиров рейса «Барселона — Киев» на россиянина сработала база данных Интерпола, — говорится в сообщении. — Мужчину 1970 года рождения разыскивали правоохранительные органы России за мошенничество в особо крупных размерах».

Отмечается, что гражданин России был задержан и передан сотрудникам национальной полиции.

Другие подробности не приводятся.

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