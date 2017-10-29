Автобус с туристами попал в ДТП в Турции

Анкара, , 16:14 — REGNUM В Турции перевернулся автобус с туристами. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель жандармерии района.

ДТП произошло в воскресенье, 29 октября, в районе Аксеки провинции Анталья. По последним данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.

«По имеющейся у нас информации, россиян в перевернувшемся на трассе автобусе не было, — уточнил источник. — Из 18 находившихся в нем японских туристов восемь получили легкие ранения».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.