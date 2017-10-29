Туристический автобус с подданными Японии перевернулся в Турции

Анкара, , 15:56 — REGNUM В Турции перевернулся автобус с туристами из Японии. Об этом сегодня, 29 октября, пишет газета Türkiye.

Сообщается, что автобус с японскими туристами перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось в уезде Аксеки турецкой провинции Анталья. Автобус вылетел с трассы и перевернулся.

По предварительным данным в аварии пострадали по меньшей мере 18 человек. На месте происшествия работают сотрудники турецких правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

Российских граждан среди пострадавших нет.