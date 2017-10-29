Воскресенье, 29 Октября 2017 года
17:14:08 МСК

Туристический автобус с подданными Японии перевернулся в Турции

Происшествия

Есть пострадавшие

Туристический автобус с подданными Японии перевернулся в Турции
Tysto
Авария

Анкара, 29 октября 2017, 15:56 — REGNUM  В Турции перевернулся автобус с туристами из Японии. Об этом сегодня, 29 октября, пишет газета Türkiye.

Сообщается, что автобус с японскими туристами перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось в уезде Аксеки турецкой провинции Анталья. Автобус вылетел с трассы и перевернулся.

По предварительным данным в аварии пострадали по меньшей мере 18 человек. На месте происшествия работают сотрудники турецких правоохранительных органов и кареты скорой помощи.

Российских граждан среди пострадавших нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить