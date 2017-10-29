Норвежские власти подтвердили обнаружение обломков Ми-8 у Шпицбергена

Лонгйир, Норвегия, , 14:44 — REGNUM Администрация губернатор Шпицбергена подтверждает информацию об обнаружении обломков упавшего российского вертолёта Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа», упавшего в море недалеко от архипелага Шпицберген. Соответствующее заявление сделал заместитель губернатора Шпицбергена Берет Сагфоссен представителям российской оперативной группы сегодня, 29 октября.

«Я могу подтвердить, что сегодня в 06:20 был найден вертолет на глубине 200 м. Место обнаружения — в море, в 2,1 км от мыса Хеер. Мы сейчас позвонили генконсулу России в Баренцбурге», — сказал Сагфоссен.

Какой-то информации об экипаже и пассажирах разбившегося вертолета у норвежских спасателей нет.

«У нас есть фото борта вертолета. Мы можем подтвердить, что это пропавший Ми-8», — сказал Сагфоссен.

Он пояснил, что вертолёт был обнаружен одним из двух норвежских подводных аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс-Авиа» пропал с экранов радаров. На борту находились восемь граждан России — пятеро членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет совершал рейс из законсервированного российского поселка на Шпицбергене Пирамида в действующий российский поселок Баренцбург.

Предполагалось, что вертолет должен был приземлиться на вертолетодроме, расположенном на мысе Хеер близ Баренцбурга. Но этого не произошло.