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Российские спасатели прибыли на Шпицберген искать пропавший Ми-8

Происшествия

Вертолёт пропал с экранов радаров 26 октября

Российские спасатели прибыли на Шпицберген искать пропавший Ми-8
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Вертолёт Ми-8

Лонгйир, Норвегия, 29 октября 2017, 08:48 — REGNUM  Отряд российских спасателей прибыл на архипелаг Шпицберген для поиска пропавшего вертолёта Ми-8 российской авиакомпании «Конверс-авиа». Об этом сегодня, 29 октября, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что на архипелаг Шпицберген спецбортом Ил-76 МЧС России прибыли 40 спасателей из отрядов «Центроспас» и «Лидер», в том числе 17 водолазов. С собой они привезли глубоководные малогабаритные роботизированные аппараты.

В Гренландском море продолжаются поисково-спасательные работы по поиску пропавшего веротлёта Ми-8, который исчез с экранов радаров 26 октября. Норвежские спасатели задействовали все имеющиеся у них силы и средства в данном районе для поиска вертолёта.

Тем не менее, обломки вертолета до сих пор не найдены, судьба восьми российских граждан, находившихся на борту, не известна.

По оценкам норвежских спасателей, шансов, что спустя несколько суток после крушения вертолёта кто-то из восьми российских граждан, находившихся на борту, жив, практически нет.

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Авиапроисшествия

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