СК ведет проверку после крушения дельтаплана в Адыгее

Майкоп, , 03:07 — REGNUM Следственная группа работает на месте крушения дельтаплана в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР.

По предварительным данным, мотодельтаплан, в котором находились мужчина и женщина, рухнул на землю около 18 часов 28 октября. Оба пилота погибли.

ЧП случилось хуторе Причитовский. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным ГУ МЧС по Адыгее, погибшая женщина была туристкой из Сочи. Второй погибший — местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Ясногорском районе Тульской области при падении дельтаплана погибли два человека — местный житель, владелец летательного аппарата, и несовершеннолетняя девочка. Дельтаплан загорелся при приземлении.

25 июня крушение дельтаплана произошло в Урванском районе Кабардино-Балкарии, пилот погиб. По предварительным данным, дельтапланерист отправился в полет, не уведомив диспетчерские службы.

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