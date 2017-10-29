Двойной теракт в Сомали унес жизни 23 человек

Могадишо, , 02:44 — REGNUM При взрывах в сомалийской столице Могадишо погибли по меньшей мере 23 человека. Более 30 человек — пострадали, сообщает агентство Associated Press.

28 октября возле гостиницы в центре города, расположенной неподалеку от президентского дворца, прогремел взрыв. По информации Reuters, на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль.

После взрыва в здание отеля ворвались боевики и устроили стрельбу. Спустя несколько минут рядом бывшим зданием парламента страны произошел второй взрыв.

Associated Press сообщает о продолжающейся в здании отеля перестрелке — террористам противостоят сотрудники служб безопасности. Из гостиницы удалось эвакуировать 30 человек, включая министра.

Первоначально сообщалось о 17 погибших. Данные о жертвах атаки изменились после того, как тела были обнаружены под обломками здания. Среди погибших — трое детей.

О причастности к теракту заявила радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», ранее присягнувшая «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Исламисты ведут вооруженную борьбу с властями страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Могадишо произошел масштабный теракт. Возле отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовик, что привело к полному обрушению здания. Жертвами атаки стали более 300 человек, сотни получили ранения.

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