Взрыв газа произошел в жилом доме в Алтайском крае

Рубцовск, Алтайский край, , 22:30 — REGNUM В Алтайском крае в одноэтажном четырехквартирном кирпичном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Алтайскому краю.

ЧП произошло в субботу, 28 октября, на улице Гвардейская в городе Рубцовске.

«28 октября 23:45 по местному времени в одной из квартир одноэтажного жилого дома (…) произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось перекрытие», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб, которые ведут разбор завалов и поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.

Другие подробности пока неизвестны.