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В Адыгее упал дельтаплан, есть жертвы

Происшествия

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб

Майкоп, 28 октября 2017, 19:24 — REGNUM  В Майкопском районе Адыгеи потерпел крушение дельтаплан. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Южного регионального центра МЧС России.

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, возле поселка Причетовский. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека.

«Произошло падение дельтаплана с последующим загоранием», — уточнил источник.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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Авиапроисшествия

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