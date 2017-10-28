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Мужчина подорвал гранату у кафе под Донецком

Происшествия

ЧП произошло в ночь на субботу, 28 октября, у кафе на улице Белоуса в Константиновке

Донецк, 28 октября 2017, 19:10 — REGNUM  Двое мужчин получили ранения в результате взрыва в Константиновке (ДНР), которая находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины.

ЧП произошло в ночь на субботу, 28 октября, у кафе на улице Белоуса.

«Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который во время выяснения отношений вытащил боеприпас (боевую гранату) и бросил ее в сторону своих оппонентов», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.

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Гражданская война на Украине

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