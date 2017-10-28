В Афганистане упал вертолет с военными США

Кабул, , 16:05 — REGNUM Вертолет с американскими военными потерпел крушение в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло в пятницу вечером, 27 октября, в восточной провинции Логар. По последним данным, в результате инцидента погиб один военнослужащий, еще шестеро получили различные травмы.

Агентство отмечает, что вертолет рухнул не в результате действий противника. Точная причина крушения пока не установлена.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.