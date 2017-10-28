Суббота, 28 Октября 2017 года
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В Афганистане упал вертолет с военными США

Происшествия

ЧП произошло в пятницу вечером, 27 октября, в восточной провинции Логар

В Афганистане упал вертолет с военными США
Иллюстрация: U.S. Army Corps of Engineers
Американский вертолёт в Афганистане

Кабул, 28 октября 2017, 16:05 — REGNUM  Вертолет с американскими военными потерпел крушение в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло в пятницу вечером, 27 октября, в восточной провинции Логар. По последним данным, в результате инцидента погиб один военнослужащий, еще шестеро получили различные травмы.

Агентство отмечает, что вертолет рухнул не в результате действий противника. Точная причина крушения пока не установлена.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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Авиапроисшествия

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