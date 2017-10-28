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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Москве

Происшествия

Туман, мокрый снег с дождём

Москва, 28 октября 2017, 09:09 — REGNUM  Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации предупредило жителей Москвы об ухудшении погодных условий в столице днём 28 октября.

Сообщается, что в ближайшие часы на Москву обрушится мокрый снег с дождём. Интенсивное выпадение осадков продолжится и в дневные часы.

На дорогах может образоваться гололедица, что в свою очередь, может привести к возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Также МЧС предупреждает о тумане, который местами будет в Москве до 10:00.

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