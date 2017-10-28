Суббота, 28 Октября 2017 года
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Вблизи ливийского Бенгази найдены десятки трупов

Происшествия

Место массового убийства находится в районе Аль-Абаяр

Бенгази, Ливия, 28 октября 2017, 00:55 — REGNUM  Вблизи города Бенгази на востоке Ливии найдены тела 37 человек с признаками насильственной смерти, передает Reuters.

По сообщению Ливийской национальной армии, место массового убийства находится в районе Аль-Абаяр, в 70 километрах от Бенгази.

На данный момент неизвестно, кто осуществил массовое убийство. Тела жертв пока также не опознаны.

Напомним, восток Ливии контролируется правительством Тобрука и Ливийской национальной армией генерала Халифа Хафтара.

В ряде районов восточной Ливии до сих пор действуют вооруженные отряды радикальных исламистов.

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Гражданская война в Ливии

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