«Ростелеком» помог пользователям справиться с вирусом Bad Rabbit

Москва, , 20:52 — REGNUM Центр информационной безопасности компании «Ростелеком» оперативно отреагировал на заражения новым вирусом Bad Rabbit и оповестил клиентов об угрозе атаки и мерах предосторожности, сообщили 27 октября в пресс-службе «Ростелекома».

В ходе кибератаки Центр информационной безопасности принимал технические меры по определению попыток заражения клиентов.

«Благодаря круглосуточному мониторингу и комплексу превентивных мер, принятых Центром кибербезопасности, клиенты «Ростелекома» не пострадали от вируса», — заявил директор продуктового офиса «Информационная безопасность» Станислав Барташевич.

По предварительной информации, вирус-шифровальщик Bad Rabbit предлагает пользователям обновить программу Adobe Flash. Соглашаясь на обновление, пользователи сами активируют вирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года масштабная хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Bad Rabbit была совершена на электронные системы некоторых российских СМИ, одесского аэропорта и киевского метро.

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Принцип действия вируса подобен прочим вирусам-шифровальщикам. Пользователь компьютера получает сообщение о том, что его файлы зашифрованы, а для расшифровки предлагается отправить платеж через специальный сайт.

25 октября 2017 года эксперты «Лаборатории Касперского» сообщили, что злоумышленники совершили около 200 атак в разных странах мира с использованием вируса-шифровальщика Bad Rabbit (Плохой кролик).

Большинство атак пришлось на Россию. В меньшей степени вмешательству подверглись Украина, Турция и ФРГ.

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