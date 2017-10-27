В орловской школе второклассник получил черепно-мозговую травму

Орел, , 20:52 — REGNUM По факту получения черепно-мозговой травмы и перелома руки школьником второго класса в школе №3 в Орле Следственным комитетом инициирована доследственная проверка, сообщили 27 октября в пресс-службе регионального СУ СК России.

По предварительным данным, 20 октября 2017 года ученик второго класса получил тяжелые травмы в орловской школе №3. Мама восьмилетнего мальчика утверждает, что травма была получена при неустановленных обстоятельствах.

Местные СМИ со ссылкой на начальника управления образования Орла Александра Шатохина сообщили, что мальчик получил травмы при попытке перепрыгнуть сразу через несколько ступеней лестницы.

После получения травм ребенок был госпитализирован в одну из городских больниц, где находится до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2017 года суд удовлетворил иск на сумму 200 тыс. рублей родителям пострадавшего школьника в Оренбурге. Мальчик получил травму в раздевалке, после хоккейной тренировки: одноклассник бросил в него сломанную клюшку, в результате чего школьник получил травму газа.

Отметим, школа несет обязанность возместить причиненный вред обучающимся, если не докажет, что вред возник не по её вине.

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