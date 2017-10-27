В Крыму будут судить капитана судна, допустившего столкновение

Симферополь, , 19:36 — REGNUM Перед судом предстанет капитан маломерного судна, допустивший столкновение с прогулочной яхтой в Черном море, в результате чего скончались два человека, сообщили 27 октября в пресс-службе ГСУСК России по Крыму.

Следственный отдел на транспорте завершил расследование уголовного дела, которое направлено суд с утвержденным обвинительным приговором.

По версии следствия, 10 июня 2017 года капитан маломерного судна «Стэлс-007», управляя транспортом в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с прогулочной яхтой «Солярис». В результате происшествия на яхте две женщины погибли и еще два человека пострадали. На судне шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября 2017 года недалеко от побережья Керчи произошло столкновение скоростного катера и прогулочной яхты, в результате которого погибли две женщины и еще восемь человек пострадали.

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