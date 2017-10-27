В Иваново мужчина скончался в ходе стоматологической операции

Иваново, , 19:36 — REGNUM По факту смерти пациента в стоматологической клинике в городе Иваново организована доследственная проверка, сообщили 27 октября в пресс-службе СУ СК России по Ивановской области.

Согласно имеющейся информации, 25 октября 2017 года 61-летний мужчина скончался в ходе стоматологической операции в ЗАО «Стоматологический центр «Кранэкс». Причина смерти не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе проверки работникам стоматологической клиники будет дана надлежащая правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки после операции в одной из стоматологических клиник Москвы.

Ребенку сделали операцию в Клинике детской челюстно-лицевой хирургии. В тот же день состояние здоровья резко ухудшилось и девочку перевели в палату интенсивной терапии, но спасти ребенка так и не удалось.

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