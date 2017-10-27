СКР: Дело о взрыве в жилом доме в Ярославле не закрыто

Ярославль, , 17:19 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении экс-генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергея Скорнякова продолжается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 октября на пресс-конференции Сергей Скорняков заявил, что уголовное дело о взрыве газа в феврале 2016 года на улице 6-й Железнодорожной прекращено «за отсутствием состава преступления» (аудиозапись имеется в редакции). Но, судя по сообщению СКР, это не так.

«По делу назначена дополнительная взрыво-технологическая экспертиза, производство которой поручено экспертам РФЦСЭ Минюста России. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников ОАО «Яргазсервис», ответственных за надлежащее техническое содержание и обеспечение безопасной эксплуатации общедомового имущества пострадавшего дома, а также оценка действиям сотрудников АО «Газпром газораспределение Ярославль» по факту ненадлежащего технического обслуживания газового оборудования в жилом доме. Уголовное преследование в отношении генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Сергея Скорнякова продолжается», — сообщили в пресс-службе СКР.

Следственный комитет России напомнил, что выводы о причинах и обстоятельствах происшествия может исходить только от следственного органа, любые другие выводы в ведомстве считают «как минимум несостоятельными».

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