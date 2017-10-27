Бастрыкин в Югре — полетели головы

Сургут, Югра, , 16:39 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание в Сургуте (ХМАО). Визит главного следователя страны в Югру связан с расследованием трёх резонансных дел — ДТП с участием сотрудника Госавтоинспекции, дело о столкновении автобуса и грузовиков, в котором погибли 12 человек и заточение девочки из Таджикистана родственниками в сургутской квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя следственного управления о проделанной работе по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии в поселке Перегребное Октябрьского района.

Напомним, ДТП произошло 29 сентября 2017 года. По словам местных жителей, которые стали очевидцами происшествия, 15-летний юноша двигался на скутере в шлеме по поселковой главной дороге. Со второстепенной дороги на него налетела полицейская машина УАЗ. Скутер с седоком улетели в кювет, мотоцикл загорелся вместе с подростком. За рулем оказался местный сотрудник Госавтоинспекции. Свидетели смертельной трагедии едины — водитель УАЗа был пьян и незадолго до ДТП покупал в поселковом магазине при свидетелях водку.

Няганский межрайонный следственный отдел СК РФ по ХМАО 30 сентября возбудил в отношении сотрудника ГИБДД уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Однако местные жители прознали, что полицейскому, который продолжает исполнять свои обязанности, пытаются переквалифицировать статью на менее тяжкую, ведь от медицинского освидельствования предполагаемый виновник ДТП отказался.

Кроме того, в деле о гибели подростка в Перегребном появился новый и весомый свидетель — заместитель главы поселка Дмитрий Мельниченко, у которого оказалась запись ДТП с видеорегистратора. Чиновника возмутило, когда в администрацию поселка поступило письмо за подписью начальника местного ГИБДД, где говорилось, что погибший подросток не справился с управлением, а госавтоинспектор был трезвым. Тогда он разослал видео с регистратора всем своим знакомым. И правильно сделал. За записью пришли сотрудники полиции и не получив ее, по утверждению Мельниченко, избили его.

Ранее в сюжете:СКР проверит следствие: в Югре полицейский обвиняется в гибели подростка .

«По результатам совещания Председатель Следственного комитета Российской Федерации уволил заместителя руководителя Няганского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по ХМАО, который дал указание сотрудникам ГИБДД провести обыск у свидетеля. Законность действий полицейских будет проверяться в рамках расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СКР.

Кроме того, Александр Бастрыкин потребовал от следствия повторно ходатайствовать перед судом о взятии под стражу обвиняемого в гибели подростка сотрудника ГИБДД.

Отметим, что главный следователь страны ранее, 5 октября, дал поручение ГСУ СКР провести дополнительное расследование дела от потерпевших в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Дело уже рассматривается в суде и находится на финальной, завершающей стадии. По мнению родителей погибших и пострадавших детей, на скамье подсудимых — «стрелочники». Напомним, от столкновения автобуса с двумя грузовиками 4 декабря 2016 года погибло 12 человек, в том числе 10 детей, 16 детей получили ранения.

Ранее в сюжете: Бастрыкин выслал главе Югры папку обращений от потерпевших в ДТП с детьми

В ходе оперативного совещания в Сургуте, Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело девочки из Таджикистана, которую родственники в течение двух лет держали в заточении. Ребенок сейчас находится в больнице. На ее теле ожоги, множественные переломы, синяки. СКР возбудил два уголовных дела.

«По предварительным данным, подросток проживал на территории Российской Федерации у родственников, у которых помимо девочки есть еще трое несовершеннолетних детей, в данный момент они находятся в больнице и осматриваются врачами», — сообщает пресс-служба СКР.

Председатель Следственного комитета России поручил следователям в кратчайшие сроки выяснить все обстоятельства произошедшего, и проверить, состояла ли семья на учете в контролирующих, социальных и профилактических службах. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками указанных подразделений — дать их действиям или бездействию принципиальную правовую оценку.

Читайте ранее в этом сюжете: Югра: истязания девочки из Таджикистана вылились в два уголовных дела