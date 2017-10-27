В Таджикистане осужден вернувшийся из Сирии боевик ИГ*

Душанбе, , 16:12 — REGNUM Хатлонский областной суд Таджикистана приговорил местного жителя Омонкула Эрназарова к 15 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 27 октября портал azattyq.org.

Сотрудники правоохранительных органов задержали боевика 17 апреля, спустя два месяца после того, как он вернулся из Турции. По данным следствия, в 2016 году Эрназаров направился в Сирию по совету своего брата.

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По словам мужчины, он состоял в ячейке «Ал-Бухори» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Помимо него в ячейку входили 350 узбеков, в том числе шестеро — граждан Таджикистана.

В суде Эрназаров признался, что восемь месяцев воевал в Алеппо, однако последние месяцы казна террористов опустела и им платили всего 30$ в месяц. Когда ячейка понесла серьезные потери в боях за Алеппо и командир приказал отступить, мужчина воспользовался ситуацией, сбрил бороду и под видом глухонемого примкнул к беженцам.

Спустя несколько недель боевик оказался в Турции, а позже — в Таджикистане, где и был пойман. В итоге суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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