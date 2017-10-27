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В результате теракта на юго-западе Пакистана пострадало шесть человек

Происшествия

Террористы заложили взрывное устройство на железнодорожное полотно

Кветта, Пакистан, 27 октября 2017, 15:41 — REGNUM  

По меньшей мере шесть человек получили ранение 27 октября в результате теракта на юго-западе Пакистана, сообщает Reuters.

Такая информация поступила от официальных лиц в структурах безопасности страны и сотрудников железной дороги. По их словам, взрывное устройство, заложенное на железнодорожном полотне, сработало, когда через него двигался поезд из столицы провинции Белуджистан Кветты в Лахор. В результате взрыва был поврежден один вагон.

«Была повреждена одна из тележек поезда, а также взорван участок полотна», — заявил сотрудник железнодорожной компании АммирБалоч, добавив, что железнодорожное сообщение было приостановлено.

Ни одна организация на данный момент не взяла на себя ответственность за данный теракт.

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