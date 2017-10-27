В Балашихе обнаружена лаборатория по производству взрывных устройств

Балашиха, Московская область, , 14:40 — REGNUM В подмосковном городском округе Балашиха в одной из квартир многоэтажного дома сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупную лабораторию по производству взрывчатых веществ, передает 27 октября телеканал «360».

В квартире также было обнаружено взрывное устройство. Жильцы дома эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

Бывший директор НИИ Минобороны РФ генерал-майор Виктор Поплавский сказал, что саперы приняли решение взрывать обнаруженную бомбу на месте, так как перемещать взрывное устройство опасно — оно может сработать в любой момент.

По мнению эксперта, от взрыва будут выбиты стекла и рамы, также могут пострадать стены, но несущие конструкции останутся целыми.

«Если он [заряд] вмонтирован в стену — это проблема. Если просто в комнате лежит, ничего, окна повылетают и все», — сказал Поплавский.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы двух лиц, причастных к незаконному производству взрывчатых веществ.

Гендиректор ЗАО «Инновационный центр «С&С» Василий Кирьянов и заведующий лабораторией предприятия Дмитрий Довга организовали производство взрывчатых веществ в нежилом помещении на набережной реки Смоленки. При обыске было изъято 30 взрывных устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: Осуждены изготовители бомбы, сработавшей в руках у студента в Петербурге