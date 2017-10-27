В Калининграде эвакуировано 10 тыс. студентов и преподавателей БФУ им.Канта

Калининград, , 14:26 — REGNUM В Калининграде сегодня, 27 октября, продолжилась масштабная волна телефонного терроризма. По данным правоохранительных органов, в настоящее время идет эвакуации студентов и преподавателей во всех корпусах Балтийского федерального университета им. Канта.

По предварительной информации, речь идет о 32-х университетских зданиях, включая учебные корпуса и общежития.

По данным сайта БФУ, в вузе работает 2 тысячи сотрудников, 780 преподавателей, а обучается порядка 14 тысяч обучающихся, из них почти 8 тысяч — по очной форме обучения.

Из-за эвакуации была сорвана конференция «Внутреннее предпринимательство», начавшаяся в БФУ под эгидой правительства Калининградской области.

«Всех участников мероприятия и находящихся в здании людей попросили покинуть помещение. Оперативно перенести мероприятие в другой корпус оказалось невозможным, так как эвакуируются все здания университета. Ведётся проверка», — сообщил представитель регионального правительства.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что акция телефонного минирования началась вчера, 26 октября. В течение нескольких часов в полицию поступило звонки о якобы заложенных бомбах в 39-ти объектах массового скопления граждан. Среди зданий, где проводилась эвакуация — аэропорт «Храброво», концертный зал «Янтарь-холл», торговые центры и гостиницы.