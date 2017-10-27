Чтобы выявить нарушения в детском саду в Чечне нужна была гибель ребенка?

Грозный, , 13:42 — REGNUM В Чечне возбуждено уголовное дело по факту гибели полуторагодовалого ребенка в одном из детских садов. Трагический случай произошел 12 октября. Сотрудница воспитательного учреждения «Солнышко» в селе Гойты Урус-Мартановского района обнаружила труп ребенка без признаков жизни. Прокуратура организовала проверку по данному факту, чтоб выяснить из-за чего погиб малыш, сообщили ИА REGNUM 27 октября в надзорном ведомстве.

Во время проверки были выявлены массовые нарушения, которые и привели к трагедии. Так, в детском саду работали лица без соответствующего образования. Трудовые отношения с ними не оформлялись. Как выяснили прокуроры, воспитатели не имели даже представления о своих должностных обязанностях. Кроме того, дети, в том числе и погибший малыш, принимались в детское учреждение без медицинского заключения о состоянии здоровья.

«Воспитанник частного детсада погиб в результате удушения, застряв между кроватями. При этом в момент происшествия в помещении отсутствовал персонал. Ребенок погиб из-за халатного отношения работников учреждения к своим обязанностям», — приводит слова сотрудника прокуратуры «Кавказский узел».

Причиной трагедии, как заявили в прокуратуре, стали «грубые нарушения порядка предоставления образовательных услуг со стороны директора детского сада Зулихан Сембиевой, которая в погоне за наживой игнорировала элементарные требования безопасности воспитания малолетних».

Директор детского сада стала фигуранткой уголовного дела, которое возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, детям в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека». Заведующей грозит наказание сроком до шести лет.

Стоит отметить, что детский сад, в котором произошел трагический случай, был частным. По словам местных жителей, в селении Гойты есть два государственных дошкольных учреждения, но то ли из-за нехватки мест в них, то ли в надежде, что в небольшом частном детском саду присмотр за детьми будет организован лучше, чем в государственных, некоторые родители пользовались услугами именно частного воспитательного учреждения.

В настоящее время д/с «Солнышко» закрыт. Расследование уголовного дела в отношении его заведующей взял под контроль прокурор республики.

В связи с трагедией, которая произошла в детском саду в Чечне, возникает вопрос, почему все нарушения, которые были обнаружены в его работе, вскрылись только после того, как случилось непоправимое. Где были контролирующие органы, органы образования в то время как ежедневно в детском саду непрофессиональным воспитателям доверялась жизнь не одного ребенка.

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К сожалению, такие же трагедии уносят жизни детей и в других регионах РФ. Так, в одном из дошкольных учреждений в поселке Косая Гора Тульской области в начале октября погиб двухлетний мальчик. После обеденного сна воспитатель не смогла его разбудить. Приехавшая скорая констатировала смерть мальчика. По итогам доследственной проверки было установлено, что причиной смерти могла стать аномалия сердца.

В Новосибирске в 2016 году погибла, застряв между ступеньками горки, четырехлетняя девочка. Воспитатель, занятая другими детьми, не сразу увидела, что ребенок задыхается и спасти ее не смогла.